المحافظين رمضان وغنام يقدمان التهاني لعائلة الأسير سامر المحروم بمولوده “آدم”

جنين/PNN- قدم محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان ، ومحافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام التهاني لعائلة الأسير سامر المحروم الذي رزق بمولود ” أدم ” رغم وجوده داخل السجن بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بعد الإفراج عنه ضمن صفقة شاليط .

وكان في استقبال المحافظين رمضان وغنام والوفد المرافق لهما ، اليوم الخميس ، في منزل عائلة الأسير المحروم في مدينة جنين .

وهنأ رمضان وغنام باسم فخامة الرئيس محمود عباس ، والشعب الفلسطيني ، وقالا ولادة هذا المولود لها دلالة غير عادية ، فهي رسالة للاحتلال أن شعبنا أن شعبنا أقوى من السجن ، وقادر على الانتصار على القيود . ورسالة للعالم تقول له إن من حق شعبنا أن يحافظ على كيانه ، وحق التزاوج والإنجاب حق مكفول للجميع ، ولا يجوز أن يحرم الفلسطيني من هذا الحق .

من جهته أكد المحافظ رمضان أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس ، تضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها . وطالما أكد الرئيس مطالبته بالإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال ، حيث يبذل جهودا كبيرة من أجل ضمان إطلاق سراحهم .

وطالب المحافظ الفعاليات الشعبية وفصائل العمل الوطني وقوى المجتمع المدني وأهالي الأسرى أن يواصلوا نشاطاتهم لنصرة قضية الأسرى ، فهم من قدموا أعمارهم فداء لنا جميعا ولهم علينا حق مناصرتهم حتى تبيض السجون .