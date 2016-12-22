الحروب تكرم مدرسة “طلائع الأمل”

رام الله /PNN– كرمت الفائزة بجائزة “أفضل معلم في العالم للعام 2016” حنان الحروب، مدرسة “طلائع الأمل” في نابلس، لمناسبة فوزها بجائزة “تحدي القراءة العربي” مؤخرا، وذلك خلال زيارة قامت بها إلى مقر المدرسة، حيث التقت ادارتها وأعضاء هيئتها التدريسية.

وجاءت لفتة الحروب، بعد أن أنهت جولة خارجية، قادتها إلى العديد من الدول، حيث شاركت في المؤتمر الاستشاري للدول المانحة لوكالة الغوث الدولية (أونروا)، الذي عقد في العاصمة الأردنية “عمان”، حيث تحدثت عن أهمية التعليم للاجئين.

كما شاركت في المؤتمر الدولي لتعليم اللاجئين، وعقد في العاصمة السويدية “ستوكهولم”، بمبادرة من اتحاد المعلمين العالمي، حيث أكدت أن التعليم حق للجميع حق الجميع في التعليم لا سيما اللاجئين، مشددة على ضرورة رعاية والاهتمام بالمعلمين.

كذلك شاركت في حفل نظمته بورصة لندن، في العاصمة البريطانية، حيث افتتحت الحروب يوم التداول في البورصة ضمن الحفل، علما أن هذه المرة الأولى في تاريخ البورصة التي تتم فيها مثل هذه الخطوة.

وقامت الحروب خلال اليوم العالمي التضامن مع الشعب الفلسطيني، بالمشاركة والسفارة الفلسطينية في بريطانيا في اطلاق حملة “صححها”، الهادفة إلى مطالبة الحكومة البريطانية بالاعتذار عن “وعد بلفور”.

كما زارت جامعة “كامبردج”، حيث تحدثت عن منهجيتها “نلعب ونتعلم”، وكيفية معالجة الأطفال الذين يتعرضون للصدمات عبر اللعب، وآلية نقل المعرفة للطالب بطريقة تتناسب واحتياجاته، علما أنه تم اعتمادها كراع لمنظمة “الصداقة الفلسطينية البريطانية”، خلال لقاء جرى بمشاركة السفير الفلسطيني في بريطانيا، وحشد من أبناء الجالية.

وزارت الحروب أميركا، حيث حصلت على جائزة “المرأة العربية” للعام 2016، المقدمة من قبل جامعة الدول العربية، ومجلس السفراء العرب، الذي نظم بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة “واشنطن”.