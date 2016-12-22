انتخاب هيئة ادارية جديدة لنقابة العاملين في مستشفى جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بالبيرة

البيرة/PNN- انتخب العاملون في مستشفى جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني اليوم هيئة ادارية جديدة لنقابة العاملين بالمستشفى.

وفاز بعضوية الهيئة الادارية كل من الدكتورة اولغا مجج، وسامر احمد، وثائر شحادة، وشادي عوض، ورائد رضوان، وبسام انجاص، ومصطفى حوامدة.

واشرف على الانتخابات ممثلو وزارة العمل بحضور نقابة موظفي جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بالمقر العام واتحاد النقابات المستقلة والهيئة الادارية للجمعية فرع البيرة، حيث تنافس على مقاعد النقابة السبعة 21 مرشحا.

وبلغت نسبة المقترعين قرابة 70% من اصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 230 عضوا.