تدريب بسيط لتجنب إجهاد العين أمام شاشة الكمبيوتر

نصحت الخبيرة الألمانية “ريجينا جرالا تسوجا” الموظف الذي يعمل لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر بضرورة استرخاء العين لفترة قصيرة من وقت إلى آخر. وعللت ذلك بأن العمل أمام شاشة الكمبيوتر يؤدي إلى إجهاد العين بشدة.

ويمكن للموظف ملاحظة ذلك من خلال جفاف العين أو الشعور بحرقان، وقد يعاني أيضاً من الصداع أحيانا، وعلى المدى الطويل يمكن أن يكون العمل أمامها باستمرار إلى ضعف حاسة الإبصار.

ولتجنب ذلك نصحت الخبيرة الألمانية بإجراء التمرين التالي للعين، حيث يتعين على الموظف الاستناد بكوعه على المكتب ويقوم بتغطية العين بواسطة يديه. ومن الأمور المهمة هنا ألا يكون الموظف متجهًا إلى لمبات الإضاءة مباشرةً.

وبعد ذلك يغمض الموظف عينه للحظات قليلة، ويركز على المساحة السوداء التي يراها عندئذ. وكلما كانت العين أكثر إجهاداً، كان اللون الأسود أكثر عمقاً. كما يجب أيضاً إبعاد العين على شاشة الكمبيوتر من وقت لآخر والنظر في المساحات المفتوحة والتركيز على الأشياء التي تبدو بعيدة.