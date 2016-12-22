ترامب لاوباما الولايات المتحدة يجب ان تستخدم الفيتو ضد ادانة الاستيطان

القدس/PNN-دعا الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إدارة الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار المصري بوقف الاستيطان الإسرائيلي، الذي يتوقع أن يصوت عليه في مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس.

وقال ترامب إنه يجب استخدام الفيتو لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إسرائيل. وكرر مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه لن يتحقق السلام إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويعقد نتنياهو، عند الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القدس، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، لبحث مشروع القرار ضد الاستيطان الذي سيصوت مجلس الأمن عليه.

والتخوف الإسرائيلي الأساسي هو من عدم استخدام الفيتو الأميركي لإحباط مشروع القرار، مثلما فعلت الولايات المتحدة دائمة ضد أي قرار يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، علما أن مسؤولين أميركيين، بينهم السفير في تل أبيب، دان شابيرو، أعلنوا مؤخرا أن الفيتو سيستخدم ضد أي قرار “غير متوازن”.