الأوقاف: ننتظر موافقة مصرية رسمية على السماح لمعتمري غزة بأداء العمرة

غزة/PNN-صرحت وزارة الأوقاف والشئون الدينية أنها تنتظر موافقة رسمية من السلطات المصرية على فتح معبر رفح للسماح لمواطني قطاع غزة أداء مناسك العمرة.

نافيةً الأخبار التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول وجود موافقة مصرية على السماح لسكان القطاع بأداء مناسك العمرة.

وقالت: “ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول وجود وعودات مصرية بتسهيل مرور المعتمرين في يناير القادم هي مجرد معلومات تتداولها بعض وسائل الإعلام”.

وأضافت: “لم تصدر أي تصريحات رسمية سواء من السلطات المصرية أو من السفارة الفلسطينية في القاهرة أو من وزارة الأوقاف بهذا الخصوص”.

وطالبت الأوقاف وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية واستقاء الأخبار من مصادرها فيما يتعلق بموسم العمرة وذلك من خلال المكتب الإعلامي لوزارة الأوقاف.

مؤكدةً أنه لا جديد حتى اللحظة فيما يتعلق بموسم العمرة، مشيرةً أنه في حال ورود أية معلومات بهذا الخصوص فإنها ستعلن للجمهور عن ذلك عبر وسائل الإعلام.

وحذرت المواطنين من التعاطي مع أية جهة أو شركة بخصوص موسم العمرة ما لم يصدر تصريح رسمي من قبل الوزارة.

كما حذرت شركات الحج والعمرة من تحصيل أية أموال كرسوم للعمرة من المواطنين ما لم يصدر موقف رسمي من الوزارة حول بدء ترتيبات وإجراءات وتسعيرة العمرة.

وشدد على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق الشركات التي تقوم بتحصيل أية رسوم من المواطنين.