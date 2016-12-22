مستعربون يعتقلون شابا واصابات بمواجهات عنيفة في بلدة عناتا بالقدس

القدس /PNN- اعتقلت عناصر من وحدة المستعربين بقوات الاحتلال، عصر اليوم الخميس، شابا قرب محطة محروقات في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، واقتادته إلى سيارة عسكرية نقلته الى جهة غير معلومة بعد الاعتداء عليه بوحشية.

وقالت مصادر محلية إن المدخل الرئيسي الشمالي للبلدة شهد مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال منذ ساعات صباح اليوم، ووصلت تعزيزات عسكرية من جنود وآليات الاحتلال الى المنطقة، من ضمنها

مجموعة من عناصر المستعربين، وأطلقت القنابل الغازية السامة والرصاص المطاطي على الشبان، في الوقت الذي أوقفت فيه مركبات المواطنين خلال دخولها أو خروجها من وإلى البلدة.

في سياق مشابه، شهدت بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، اليوم، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحام البلدة والشروع بدهم عدد من متاجر ومنازل المواطنين.

وحسب شهود عيان تأكيدهم إصابة عدد كبير من المواطنين بحالات اختناق بسبب القاء الاحتلال عشرات القنابل الغازية السامة المسيلة للدموع، وتم معالجتها ميدانياً، دون تبليغ عن اعتقالات أو إصابات مباشرة.

نصبت شرطة الاحتلال حاجزاً وسط الشارع الرئيسي بحي جبل الزيتون/ الطور المُطل على القدس القديمة، وشرعت بتوقيف المركبات وتحرير مخالفات مالية لأصحابها؛ الأمر الذي وصفها المواطنون بالمخالفات

الكيدية والانتقامية وغير المبررة.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر عبرية أن حافلة مخصصة لنقل المستوطنين تعرّضت اليوم للرشق بالحجارة من قبل شبان فلسطينيين قرب بلدة “حزما” شمالي شرق القدس المحتلة، دون وقوع إصابات.