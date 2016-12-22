اطلاق المجسم السياحي الجديد ” weRamallah” في رام الله

رام الله/PNN-تطلق بلدية رام الله اليوم المعلم السياحي الجديد في المدينة ” we Ramallah” اي نحن رام الله، والذي تؤكد فكرته على ان جميع سكان هذه المدينة هم كلهم واحد من اجل رام الله، وهدفت بلدية

رام الله من انشاء هذا المجسم الى تعزيزالوضع السياحي لمدينة رام الله حيث يحاكي هذا المجسم مجسمات مشابه بالشكل ولكن ليس بالفكرة في مدن العالم، والهدف منه هو تقدير المواطنين الحريصين على

مدينة رام الله واطلاق هذا المجسم كمفاجأة وهدية لهم مع قرب استقبال العام الجديد 2017.

وفي هذا الاطار تشير بلدية رام الله في بيان لها ان فكرة المجسم تراود بلدية رام الله من الشتاء الماضي واخذت وقتا كافيا من التفكير والتخطيط من حيث تصميم المجسم الذي هو عبارة عن كلمة,we Ramallah

” ,وحرف الراء بالانجليزية بلون الابيض وباقي احرف المجسم باللون الاحمر ، ويرمز حرف” الراء” في كلمة رام الله بالانجليزية الى كلمة ” are ” بالانجليزية .كما تمت دراسة موقع اللوحة المضيئة بعناية ليتم تركيبها

في البلدة القديمة لتشكل معلما سياحيا جديدا في المدينة بالبلدة القديمة ، وذلك بعد المعلم السياحي تمثال القائد الاممي مانديلا في حي الطيرة.

المجسم يقع بعرض18 متر وارتفاع مترين في شارع عيسى زيادة مقابل المسرح البلدي الخارجي لبلدية رام الله ، بحيث يشكل الموقع الان مساحة سياحية ثقافية لفعاليات المدينة والبلدية وبامكان الجميع التقاط

الصور من أمامه.

وفي هذا اليوم تطلق البلدية ايضا قافلة الميلاد المجيد التي استضافتها بلدية رام الله ، على مدار ثلاثة ايام بكافة التحضيرات لتجوب مدينة رام الله اليوم الخميس مساء في مركز المدينة بعد ترتيبات مع الشرطة

والمجموعات الكشفية وبذلك تختتم بلدية رام الله سلسلة فعاليات احتفالات البلدية في عيد الميلاد المجيد والتي ضمن سوقا للميلاد وانارة شجرة الميلاد وامسية طفل الميلاد.