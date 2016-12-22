حفل تكريم شخصية العام 2016 – مؤسسة سيدة الأرض‎

رام الله/PNN-اقامت مؤسسة سيدة الارض حفلها التاسع لتكريم شخصية العام على مسرح الهلال الأحمر بحضور 12000 شخص، وكرمت المؤسسة ما يقارب من 50 شخصية عربية وعالمية ونماذج فلسطينية و أشخاص فلسطينيين بارزين في أعمالهم ليرسم وجه مشرق للوطن و عرض نماذج ناجحة من كافة أرجاء فلسطين ومن الشتات.

واقيم الاحتفال بحضور ممثل فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس الوزير السابق أمين العام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام و اعضاء مجلس الامناء في المؤسسة الموجودين في اكثر من دولة في العالم و ضيفة شرف الاحتفال صوفيا صادق وعدة وفود من الدول العربية من الكويت الشيخه نوال الحمود الصباح ومن تونس نوال بن قطب والاعلامي احمد سمير من مصر وعائشة الخواجا الرازم من الاردن وعدد من الوزراء والسفراء والقناصل والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وقال د. كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الارض ان هذا الحفل كان عرسا وطنيا بامتياز وهو رسالة واضحة باننا نستطيع ان نبني وطن واننا شعب صنع من الليمونة المرّة عصيرا حلو المذاق ليشكل لوحة فسيفساء لكل المكرمين من شتى انحاء العالم ، فثقافة التكريم هي ثقافة لمد الجسور مع العالم وبناء وتعزيز التواصل لكل من خدم القضية الفلسطينية وانه يستحق التكريم لاجل ما قدمه .

وحيا المجدلاني مؤسسة سيدة الارض التي عملت على تجميع النماذج الفلسطينية في فلسطين وتكريمهم على جهودهم ، وان هذا الحفل يعد فخرا تفتخر به الشعوب .

من جانبها قالت الدكتورة نوال قطب بن صالح من تونس، الرئيس الفخري للمؤسسة أن هذا الحفل يعتبر تاريخي لأنه يجمع كل أبناء الوطن من كل العالم في رام الله بصورة حضارية، ويدل على أن الفلسطيني في كل مكان خير نموذج، وأضافت.. يحذوني شرفا أن أكون موجودة في هذا الحفل في فلسطين الحبيبة.

واطلق وائل شريم المدير الاداري لمؤسسة سيدة الارض وزينب حمارشة خلال الحفل مبادرة مؤسسة سيدة الارض باسم ( تفاعل ) لتعزيز التواصل من خلال الاحصاء، والتي ستعمل على احصاء كل الفلسطينيين اينما وجدوا من اجل معرفة العدد الحقيقي للفلسطينيين وتعزيز تواصلهم بموطنهم الام فلسطين .

وضم الحفل عدة فقرات فنيه من بينها تكريم الفنان محمد عساف ، وفقره غنائية لشخصية العام الفنية 2016 دلال أبو آمنة ، كما وقام الفنان محمد الديري برسم فيصل الحسيني .

وفي نهاية الحفل كرمت المؤسسة ما يقارب من 50 شخصية عربية وعالمية ونماذج فلسطينية وقصص نجاح من فلسطين ( الضفة وغزة والداخل الفلسطيني ) وقدمت لهم ايقونة سيدة الارض .

يشار الى ان مؤسسة سيدة الأرض هي مؤسسة لتكريم شخصية العام في الداخل الفلسطيني والوطن العربي، يتمحور عملها على تقدير الشخصيات البارزة والناجحة في كل مجال وبهدف تطوير العمل والعطاء المجتمعي العلمي والأكاديمي للتاريخ، ولها عدة فروع في القدس وبيروت والقاهرة وتونس .