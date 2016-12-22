الأغا: يجب توحيد الجهود لتطوير بيت الأمان لخدمة المرأة المعنفة

غزة/PNN-زار وفد من وزارة شئون المرأة والعديد من المؤسسات النسوية بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات حيث ترأس الوفد وزيرة شئون المرأة الدكتورة هيفاء الأغا وضم كل من الأستاذة أميرة هارون الوكيل المساعد لوزارة المرأة وممثلات عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومركز وصال وتحالف أمل ومؤسسة الثقافة والفكر الحر حيث كان في استقبال الوفد الدكتور يوسف ابراهيم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية وكل من الأستاذ رياض البيطار مدير عام الرعاية الاجتماعية والاستاذة هنادي سكيك مدير بيت الامان.

الذي رحب بالدكتورة الأغا والوفد وأطلعها على أهم الخدمات التي يقدمها بيت الأمان للنزيلات والعقبات التي تواجههم في ظل تزايد الحصار وأهم الانشطة وآلية توفير الدعم النفسي والقانوني الذي يقدم للمرأة المعنفة بينما استفسرت د. الاغا على نوعية القضايا التي تعاني منها النزيلات وطرق حلها مؤكدة على ضرورة توفير الحماية القانونية والمجتمعية للمرأة المعنفة وإعادة تأهيلها نفسيا للعودة بها إلى حضن الأسرة. وبدورها قدمت سكيك شرحا مفصلا عن البيت وطبيعة النزيلات وقضاياهن و طرق حلها

وفي نهاية الزيارة استمعت د.الاغا إلى شكاوي النزيلات اللواتي أعربن لها عن مدى رضاهم عن بيت الأمان، وأنه كان الحاضن لهم في ظل غياب الأسرة، ووعدت الاغا بحمل احتياجات بيت الأمان إلى الجهات المعنية والمؤسسات المانحة لتوفير الدعم اللازم لتطويره بما يتوافق مع الخدمات التي يقدمها ثم قدمت لهن لهن ولأطفالهن هدايا رمزية.

ويذكر أن هذه الزيارة تأتي على هامش الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة ” حملة ” 16″ وذلك لاطلاع د. الاغا والوفد على الخدمات التي يقدمها بيت الأمان وأهم العقبات التي تواجه القائمين عليه وآلية تطويره.