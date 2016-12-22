السيسي يوعز بتأجيل مشروع قرار مصري يدعو إلى تجميد الاستيطان

القدس/PNN – أوعز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، إلى بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة بتأجيل تصويت مجلس الأمن على مسودة قرار تطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة “رويترز” أن دبلوماسيًا غربيًا قال إنه كان من المقرر الليلة أن يكون هناك تصويت على مشروع القرار المصري في مجلس الأمن الدولي.

وسيطالب القرار “إسرائيل” بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها “القدس الشرقية”.

وحثت “إسرائيل” الولايات المتحدة الخميس على استخدام حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لبناء المستوطنات على الأراض المحتلة بالضفة الغربية المحتلة.

ورفض البيت الأبيض التعليق. ويأمل بعض الدبلوماسيين أن يمكن أوباما مجلس الأمن من الموافقة على القرار بالامتناع عن التصويت.

ودأبت إدارة أوباما على توجيه انتقادات شديدة لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين؛ لكن مسؤولين أمريكيين قالوا هذا الشهر إنه ليس من المتوقع أن يتخذ الرئيس خطوات كبيرة فيما يتعلق بالسلام الإسرائيلي الفلسطيني قبل أن يترك منصبه.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دعا الإدارة الأمريكية الى استخدام حق النقض “الفيتو” لإحباط مشروع القرار