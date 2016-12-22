بالاسماء والصور:الاحتلال يزعم اعتقال خلية لحماس خططت لتنفيد عمليات فدائية

نابلس/PNN – كشفت الرقابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميٍس، إلقاء جهاز “الشاباك” الإسرائيلي القبض على خلية للمقاومة الفلسطينية كانت تستعد لتنفيذ عمليات استشهادية وإطلاق نار في أراضي الـ48 والضفة المحتلة.

ووفقاً لموقع روتر العبري، فإن الرقابة العسكرية أكدت على اعتقال خلية تضم نحو 20 شخصاً من سكان مدينة نابلس المحتلة وينتمون لحركة حماس كانت تخطط لتنفيذ عملية استشهادية في قلب المدن المحتلة وعمليات إطلاق نار من مختلف مناطق الضفة المحتلة.

وعن التهم الموجهة لهم وفقاً للرقابة العسكرية فإن الفترة الواقعة ما بين شهر مايو وأغسطس من العام 2016 أنشأ أفراد الخلية مختبراً لصناعة المواد المتفجرة في مدينة نابلس وتمكنوا من صناعة 7 كيلوا من المواد المتفجرة (TATP) وتستخدم هذه المادة في تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة.

وأشار الموقع العبري، أن أفراد الخلية قاموا بتجنيد أربعة أفراد منهم لتنفيذ عمليات استشهادية في القدس وحيفا ومحطات النقل ومناطق مزدحمة بالإسرائيليين.

ووفقاً لما صدر عن الرقابة العسكرية فإن أفراد الخلية المتهمون يمتلكون بندقية من نوع (إم 16) بهدف تنفيذ عمليات إطلاق نار في مدن الضفة المحتلة، إضافة إلى إعداد الخلية لعبوات ناسفة موقتة بهدف زرعها في محطات النقل للاحتلال.

وفي ذات السياق قال أحد ضباط الشاباك “الإسرائيلي”: لو لم يتم القبض على أفراد الخلية لوقت الكارثة في “إسرائيل”، مضيفاً: حماس تحاول إعادة بناء قوتها في الضفة المحتلة لتنفيذ عمليات ضد “إسرائيل”.

وعن أسماء الخلية وفقاً للإعلام الإسرائيلي “موقع معاريف ” هم :

مؤيد شراب / عورتا

احمد محمد / تلفيت

علاء سلام / بلاطة

ابراهيم بزار / سردا

شريف شراب / عورتا

اسامة سلام / بلاطة

جبر عويس / بلاطة

عبد الرحمن صالح / عين بيت الماء

عمرو ريحان / تل – نابلس

عبد الخالق معطان / برقا

محمد حج محمد/ تلفيت

احمد حج محمد / تلفيت

بلال العملة / قبلان

خالد حوشية

محمد سلام / بلاطة

هزاع لولح/ عورتا