تعيين العميد “ألموس موتي” رئيساً لشؤون الموظفين بجيش الاحتلال

القدس/PNN – وافق وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء اليوم، على تعيين العميد ألموس موتي رئيساً لمديرية شؤون الموظفين في جيش الاحتلال.

وتأتي هذه الموافقة بعد بحسب ما ذكر موقع “واللا” العبري بعدما أعلن الضابط حجاي توبلنسيكي المسؤول عن ملف الجنود الأسرى والمفقودين، استقالته من منصبه بعد سرقة حاسوبه قبل أيام من سيارته.

وأعلن ليبرمان اليوم، رفع رتبة العميد ألموس موتي، إلى رتبة لواء، مرحباً به في المنصب الجديد.

يذكر أن الضابط توبلنسيكي المستقيل قد تولى مؤخرًا مسؤولية التعامل مع عوائل الجنود الأسرى والمفقودين، كما وكان يعمل أيضًا رئيسًا لمديرية شؤون الموظفين في جيش الاحتلال.