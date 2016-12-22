مصرع مواطن بحادث سير في بلدة بدو شمال غرب القدس 6 ساعات مضت مختارات PNN 155 زيارة إقـــرا أيـضـا ... PNN بالفيديو : مسيرة وفعاليات في بيت لحم للضغط على حكومة الاحتلال من اجل الافراج عن جثامين الشهداء 3 ساعات مضت محكمة الاحتلال ترجئ إخلاء “عمونا” 45 يومًا 3 ساعات مضت القدس /PNN- لقي شاب يبلغ من العمر (37 سنة) مساء اليوم الخميس، مصرعه جراء حادث سير وقع في بلدة بدو شمال غرب القدس. وأعلن عن ذلك المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، موضحا بأنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث. 2016-12-22 محمد مصباح شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest