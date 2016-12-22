مصرع مواطن بحادث سير في بلدة بدو شمال غرب القدس

القدس /PNN- لقي شاب يبلغ من العمر (37 سنة) مساء اليوم الخميس، مصرعه جراء حادث سير وقع في بلدة بدو شمال غرب القدس.

وأعلن عن ذلك المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، موضحا بأنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث.