مصرع مواطن بحادث سير في بلدة بدو شمال غرب القدس

‏6 ساعات مضت مختارات PNN 155 زيارة

القدس /PNN- لقي شاب يبلغ من العمر (37 سنة) مساء اليوم الخميس، مصرعه جراء حادث سير وقع في بلدة بدو شمال غرب القدس.

وأعلن عن ذلك المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، موضحا بأنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

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