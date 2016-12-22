PNN بالفيديو : مسيرة وفعاليات في بيت لحم للضغط على حكومة الاحتلال من اجل الافراج عن جثامين الشهداء

بيت لحم/PNN – نظمت فصائل العمل الوطني و اللجنة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينين التي تحتجزها اسرائيل وبالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الشعبية والاهلية في بيت لحم مسيرة وفعاليات تدعو للعمل من اجل الضغط على حكومة الاحتلال من اجل الافراج عن جثامين الشهداء مساء اليوم الخميس ، حيث انطلقت مسيرة جماهيرية في شوارع المدينة وصولا لساحة المهد حيث طالبت العائلات بالافراج عن جثامين ابناءها

وقالت المؤسسات الوطنية والشعبية ان جريمة الاحتلال بحق ابناء شعبنا عموما وشهداءنا عموما جريمة مضاعفة حيث انه لم يسجل في تاريخ العالم ان تم احتجاز جثامين وسجنها في اي من الحروب مما يعكس وحشية وهمجية هذا الاحتلال

وقال النائب مصطفى البرغوثي ان الفعالية اليوم بمثابة رسالة بوقوف ابناء شعبنا الفلسطيني الى جانب عائلات الشهداء حتى يلقى الشهداء مراسم تشييع تليق بهم مؤكدا على ضرورة وقوف مختل فالجهات الى جانب عائلات الشهداء لان الضغط الشعبي يشكل اداة مهمة للافراج عن جثامين الشهداء

وراى القائمون على المسيرة انها تحمل رسالة رمزية بان ابناء الشعب الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين في هذه الاوقات التي يحتفل فيها شعبنا بعيد الميلاد المجيد وفي ساحة المهد للتاكيد على وحدة الموقف اتجاه ملف انساني و وطني حساس كملف الجثامين المحتجزة مشددين على اهمية اعلاء صوت العائلات التي تعاني عدم دفن ابناءها الذي ضحوا بدماءهم من اجل فلسطين

وقال القائمون على الفعالية ان الفعاليات الجماهيرية والاعلامية كانت سببا في فضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وجريمته الخاصة باحتجاز جثامين الشهداء مما اجبره على الافراج عن دفعات من الجثامين داعين الى مزيد من الفعاليات

هذا وتشكل فعاليات اليوم رسالة وطنية وانسانية من جهة ولفضح همجية و وحشية الاحتلال الذي ينتقم من جثامين الشهداء وعالاتهم بشكل وممارسات لم يشهده وينفذها اي احتلال مضى.