شرطة الاحتلال تعتقل عضو الكنيست باسل غطاس

حيفا/PNN – اعتقلت الشرطة الاسرائيلية، مساء اليوم الخميس، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة عضو الكنيست “باسل غطاس”.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري “ان الشرطة الاسرائيلية حققت مع النائب باسل غطاس، “وذلك تحت طائلة التحذير وفي دائرة شبهات بذريعة مفادها “الضلوع بتنفيذ جرائم محورها التآمر لتنفيذ جريمة وكذلك الاحتيال وخيانة الامانة العامة وغيرها فيما يتعلق بمراسيم وقوانين مصلحة دائرة السجون (تسريب غرض محظور / خطر) واعتقلته.

واضافت: “وفقا للشبهات قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لسجناء امنيين مخالفا بذلك القانون.

يشار الى انه تم التحقيق مع عضو الكنيست “غطاس” من بعد الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة وبمرافقة مكتب النيابة العامة.

ومن المقرر ان يتم صباح نهار يوم غدا الجمعة في محكمة الصلح “بريشون لتسيون” طلب تمديد فترة اعتقال النائب “غطاس” وذلك على ذمة التحقيقات الجارية ودائما بحسب المتحدثة السمري.