الارتباط العسكري والشؤون المدنية يعلنان عن أماكن تسليم جثامين 9 شهداء يوم غد

رام الله/PNN – أعلن كل من جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني، وهيئة الشؤون المدنية، اليوم الخميس، عن أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنوي تسليم جثامين 9 شهداء تحتجزهم، وذلك يوم غد الجمعة، بينهم 5 من محافظة الخليل و4 من محافظات: جنين وقلقيلية وطولكرم ونابلس.

وبهذا الشأن أوضح “الارتباط” لإذاعة “صوت فلسطين” أن سلطات الاحتلال ستسلم الساعة السادسة من يوم غد جثامين الشهداء: محمد جميل رجبي وأمير جمال أحمد رجبي من مدينة الخليل، ومصطفى محمود برادعية من مخيم العروب وعيسى محمود طرايرة، من بلدة بني نعيم، وخالد أحمد اخليل من بلدة بيت امر، فيما ستسلم جثامين الشهداء: محمد تركمان من بلدة قباطية، ومحمد جهاد حرب من قلقيلية وجهاد محمد سعيد من نابلس، ووائل أبو صالح من طولكرم، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

من جانبها، قالت هيئة الشؤون المدنية في بيان لها، إن شهداء محافظة الخليل سيتم تسليمهم في مقر الارتباط الإسرائيلي في الخليل، وأن الشهيد محمد حرب من قلقيلية سيتم تسليم جثمانه على حاجز الياهو قرب المدينة في الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأضافت: أما الشهيد وائل أبو صالح من طولكرم فسيتم تسليم جثمانه على حاجز جبارة في الساعة الثالثة عصرا، والشهيد محمد تركمان من قباطية فستتم مراسم تسلم جثمانه على مفرق بلدة يعبد جنوب غرب جنين، فيما يجري تسليم جثمان الشهيد جهاد محمد خليل من بلدة بيت وزن قرب نابلس، على مفرق جيت، عصر غد الجمعة.