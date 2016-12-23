الحرارة حول معدلها السنوي العام وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

رام الله/PNN – توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم وبارداً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يكون الجو يوم غد السبت غائما وباردا، وتسقط زخات من الأمطار خاصة في ساعات المساء والليل فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت: ويكون الجو الأحد غائما وباردا، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.