أسعار النفط ترتفع في جلسة هادئة

واشنطن/PNN – ارتفعت أسعار النفط في تعاملات هادئة، الخميس، مدعومة ببيانات اقتصادية أميركية قوية وتفاؤل بأن منتجي الخام سيتقيدون باتفاق لخفض الإنتاج.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 59 سنتا أو ما يعادل 1.1 في المئة لتسجل عند التسوية 55.05 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود خام القياس الأميركي 46 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 52.95 دولار.

وكانت التعاملات هادئة في مجملها مع تأهب معظم المتعاملين لموسم عطلات عيد الميلاد والعام الجديد.

وأظهرت بيانات أميركية أن أكبر اقتصاد في العالم نما في الربع الثالث من هذا العام بوتيرة أسرع مما كان متوقعا مسجلا أفضل أداء في عامين وسط إنفاق قوي للمستهلكين.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 3.5 في المئة بدلا من 3.2 في المئة في القراءة السابقة، التي أصدرتها الشهر الماضي.

وهذا هو أقوى نمو منذ الربع الثالث من 2014 وجاء بعد وتيرة ضعيفة بلغت 1.4 في المئة في الربع الثاني.

ومن جانب آخر، قال وزير النفط الكويتي، عصام عبد المحسن المرزوق، إن لجنة في أوبك مسؤولة عن مراقبة التقيد باتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط ستجتمع في النصف الأول من يناير.

وأضاف المرزوق على هامش اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في القاهرة: “أنا شخصيا أعتقد أن الإعلانات القادمة من السعودية والإمارات وقطر والكويت والعراق وروسيا كلها علامات مشجعة على أنهم سيتقيدون بالخفض ونأمل بأن تحذو دول أخرى نفس الحذو”