إصابة جندي “إسرائيلي” وشاب فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة

نابلس/PNN- أصيب شاب بجروح متوسطة، وجرى اعتقال آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس فجر اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اقتحموا منازل عدة تعود لعائلة أبو حمادة واعتقلوا الشاب جابر أبو حمادة، بتزامن مع إطلاق نار كثيف وعشوائي، ما تسبب بإصابة شاب بعيار ناري بالبطن ووصفت جروحه بالمتوسطة.

وأشارت إلى أن الاقتحام طال أيضا منزل المواطن محمد الدجاني وبيت الحاج بسام أبو جابر.

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن قوة من جيش الاحتلال “الإسرائيلي” تعرضت لإطلاق نار داخل مخيم بلاطة شرق نابلس ما أدى إلى إصابة جندي بجراح متوسطة.

وذكرت الصحيفة أنه جرى نقل الجندي المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته برصاصه في قدمه، في جرى اعتقال شابين.