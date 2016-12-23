بمشاركة ممثلي نحو 70 دولة: فرنسا تحدد موعدا جديدا لمؤتمر باريس الدولي للسلام

باريس/PNN-أعلنت فرنسا الليلة الماضية، عن أنها ستنظم في منتصف الشهر المقبل، اجتماعا دوليا حول عملية السلام في الشرق الأوسط بدون مشاركة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك للتأكيد على

دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت، في تصريح صحفي، إن فرنسا متمسكة بعقد اجتماع في باريس لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط المتعطلة.

وأضاف ايرولت،الذي يقوم حاليا بزيارة إلى بيروت، أن نحو 70 دولة ستكون ممثلة في الاجتماع، لافتا إلى اعتزام بلاده توجيه الدعوة للرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاطلاعهما، في

لقاء منفصل، على نتائج أعمال هذا الاجتماع.

واستضافت باريس منتصف العام الجاري نحو 30 وزيرا وممثلا عن دول عربية وغربية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساندة حل الدولتين والإعداد لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية 2016 بمشاركة أطراف

النزاع الا أن إسرائيل ترفض أي مشاركة متعددة الأطراف لبحث أي تسوية وتطلب إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني، ما تسبب في تأجيل هذا المؤتمر.