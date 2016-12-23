فوز إذاعة الأقصى بلقب بطولة “الوفاء للصحفي الفلسطيني”

غزة/PNN-توّج فريق إذاعة صوت الأقصى من غزة بلقب بطولة “الوفاء للصحفي الفلسطيني” مساء الخميس، بعد فوزه على الوكالة الوطنية للإعلام بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة النهائية التي جرت على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.

وحضر المباراة رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، ورئيس مجلس إدارة إذاعة الأقصى إبراهيم ضاهر، ورئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للإعلام مصطفى شحادة، ومدير عام قناة القدس الفضائية عماد الإفرنجي، وعامر أبو رمضان ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لمؤسسة أمواج الإعلامية الرياضية ماهر حميد، والعديد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية المشاركة، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات الرياضية.

وسجل رباعية إذاعة الأقصى، محمد العجلة “هدفان”، وجمال عدوان “هدفان”، علماً أن شباك البطل لم تتلق شباكه سوى هدفٍ واحد خلال منافسات البطولة.

واستهل الفريق مشواره في البطولة بالفوز على مؤسسة الرسالة للإعلام بهدفين مقابل هدف، ليتأهل للدور التالي الذي حقق فيه فوزاً شاقاً على صحيفة فلسطين بهدفٍ نظيف.

وفي لقاء نصف النهائي، تفوق صوت الأقصى على نظيره فريق مؤسسة أمواج الإعلامية بهدفين دون مقابل، ليختتم البطولة بفوزٍ كاسح على الوكالة الوطنية برباعية نظيفة.

وتزين فريق إذاعة الأقصى بكأس المركز الأول، وميدالياتٍ ذهبية، فيما حصل الوكالة الوطنية على كأس المركز الثاني وميدالياتٍ فضية، كما نال فريق أمواج كأس المركز الثالث عقب فوزه الإداري على فضائية القدس.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصل جمال عدوان (إذاعة الأقصى) على جائرة أفضل لاعب، ومحمد العجلة (إذاعة الأقصى) على جائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف، كما مُنح عبد الرحيم عروق (أمواج) جائزة أفضل حارس.

وتم تكريم جميع المؤسسات الإعلامية التي شاركت في البطولة، كما تم الاحتفاء بمنظميها، والحكام الذين أداروا لقاءاتها، وهم: محمود أبو حصيرة، وحمادة أبو شعبان، وعليان الزيتونية، وأحمد الخطيب، بالإضافة إلى لجنة الإشراف والمتابعة التي تولى مهامها إياد حشيش، ومحمود الفرا.

يشار إلى أنه شارك في البطولة التي نظمتها وزارة الإعلام، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبرعاية مؤسسة أمواج 16 فريقاً ممثلين عن المؤسسات الإعلامية العاملة بقطاع غزة.