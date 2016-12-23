4 دول تلّوح بطرح مشروع الاستيطان مجددا

القدس/PNN-قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار يطالب “إسرائيل” بوقف البناء الاستيطاني فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر: “في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر الجاري (اليوم) أو إذا لم تقدم ردًا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع… والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن.”

وكانت الدبلوماسية الفلسطينية طرفًا في مشروع القرار، وقالت في تصريحات صحفية إن: “هناك شعور قوي بخيبة الأمل” لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعًا.

وأجلت مصر تصويتًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار اقترحته يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين قولهم: “إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرجأ التصويت بسبب ضغط إسرائيل”.