جبهة التحرير الفلسطينيه تهنئ حركة فتح بنجاح مؤتمرها السابع

لبنانPNN-استقبل عضو المجلس الثوري لحركة فتح في لبنان الحاج رفعت شناعة وامين سر قيادة منطقة صور لحركة فتح وفصائل م.ت.ف توفيق عبدالله ، وفداً من جبهة التحرير الفلسطينيه برئاسة عضو المكتب السياسي عباس الجمعة، وبحضورعضو لجنة الاقليم حسين فياض واعضاء لجنه المنطقه ابو باسل شهاب والاخ ابو محمد قاسم وذلك في مقر قيادة حركة فتح في مخيم الرشيدية.

وهنأ وفد الجبهة قيادة الحركة على نجاح مؤتمرها العام السابع الذي شكل انجازا وطنيا هاما في مسيرة الحركة ، وانتخاب الاخ الحاج رفعت شناعة عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح .

وشدد على تعزيز العلاقات الفلسطينية الفلسطينية وكيفية المحافظه على امن مخيماتنا وشعبنا ، مؤكدين الوفاء لدماء شهدائنا الأبرار والايمان بعدالة قضيتنا الوطنية و استمرار نضالنا من اجل نيل حقوقنا المشروعة بما فيها إقامة الدولة الفلسطينيةالمستقلة و عاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم ، حيث قدم الشعب الفلسطيني وما زال تضحيات جسام يجب المحافظة عليها من خلال التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية المشروعة.

واشاد المجتمعون بموقف دولة الرئيس تبيه بري ومواقف لبنان الشقيق وقواه الوطنية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين الالتزام الفلسطيني بحفظ الامن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية والجوار وتعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية اللبنانية.

وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز الموقف الفلسطيني الموحد لمعالجة كافة الملفات الخاصة بالفلسطينيين في لبنان بما يضمن تعزيز صمودهم الى حين عودتهم الى ديارهم التي شردوا منها وفقاً للقرار الاممي 194.

وشدد الطرفان على العلاقة التاريحية التي تربط حركة فتح وجبهة التحرير الفلسطينية ، وضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومشاركتها ، مؤكدين على مكانة المنظمة حتى دحر الاحتلال ونيل حقوق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.

وزار الوفد عضو قيادة حركة فتح في اقليم لبنان ابو احمد زيداني مهنئا بنجاح المؤتمر السابع لحركة فتح وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها القضية الفلسطينية.

في 23 / 12 / 2016