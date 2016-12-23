مقتل المشتبه به بهجوم برلين في تبادل إطلاق نار بإيطاليا

برلين/PNN-قال مصدر أمني لرويترز، إن رجلا يعتقد أنه المشتبه به التونسي، أنيس عماري في هجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين، قتل في تبادل لإطلاق النار بضاحية في مدينة ميلانو بشمال إيطاليا، اليوم الجمعة.

وبحسب الإعلام الإيطالي فإن المشتبه به، أنيس العامري، أوقف في سيارته خلال عملية تدقيق روتينية بالهويات في الثالثة صباحا، ثم قام بسحب مسدسه وحصل تبادل لإطلاق نار أدى إلى مقتله وإصابة شرطي في تبادل إطلاق النار.

والعامري كان ملاحقا منذ أن فر بعد هجوم الاثنين في برلين الذي أوقع 12 قتيلا. وكانت له روابط بإيطاليا، كونه وصلها في بادئ الأمر من بلده تونس في العام 2011.

وبعيد وصوله حكم عليه بالسجن بتهمة إضرام النار في مركز لجوء، ثم أفرج عنه في 2015 وتوجه إلى ألمانيا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن الوزير سيعقد مؤتمرا صحافيا في الساعة 0945 بتوقيت غرينتش.

وكانت الشرطة الدنماركية قالت، اليوم الجمعة، إنه تم رصد رجل في ألبورج بشمال الدنمارك تنطبق عليه أوصاف من يشتبه بأنه نفذ هجوما بشاحنة أسفر عن مقتل 12 شخصا في سوق عيد الميلاد بمدينة برلين في ألمانيا يوم الاثنين.

وقالت الشرطة عبر تويتر إن على الناس الابتعاد عن المنطقة، لأن هناك عملية جارية هناك.