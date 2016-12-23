روضة وحضانة حقل الرعاة تنظم إحتفالأ بمناسبة أعياد الميلاد

بيت ساحور/PNN-نظمت روضة وحضانة حقل الرعاة التابعة لمؤسسة لجان العمل الصحي في بيت ساحور إحتفالاً لمناسبة قرب أعياد الميلاد المجيد، وقد شارك في هذا الاحتفال جميع أطفال الروضة والحضانة

وأهاليهم، ومجموعة من أهالي بيت ساحور، وقد بدأ الإحتفال بكلمة ألقتها مديرة الروضة والحضانة نوال الشوملي، حيث رحبت خلالها بالمشاركين، ونقلت لهم تحيات وتهاني مؤسسة لجان العمل الصحي ولجميع

الأطفال بهذه المناسبة، وعبرت عن أماني المؤسسة وطاقم الروضة والحضانة بعام سعيد للجميع، وتحقيق أماني الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستقلال ونيل الحرية، وشكرت جميع الأفراد والمؤسسات

المحلية في بيت ساحور لدعمها وتغطيتها جميع تكاليف هذا الحفل السنوي، وأكدت بأن هذا الدعم يشكل محطة أساسية لتعزيز ومواكبة العمل وتقديم أفضل المستويات على صعيد التميز في العمل.

تلى ذلك تقديم بعض العروض المسرحية والدمى للأطفال، حيث تفاعل الجميع مع هذه العروض، وكذلك تنظيم بعض المسابقات الفنية وتوزيع الهدايا الرمزية على جميع الأطفال الذين شاركوا بالاحتفال.

من جهته أوضح رائد عويضات مدير دائرة التنمية المجتمعية في لجان العمل الصحي بأن المؤسسة ومن خلال جميع مراكزها في بيت ساحور مثل نادي المسنين، ومركز الواحة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، قد

نظمت مجموعة من الاحتفالات لروادها وللأهالي، بهدف مشاركة المجتمع المحلي في بيت ساحور بهذه المناسبة والتأكيد على دور الفئات المختلفة من مسنين وأطفال وذوي إعاقة في إحياء مثل هذه المناسبات

وغيرها، وعادةً ما تتوج هذه الاحتفالات بتنظيم إحتفال للعاملين في المؤسسة من باب العرفان والتقدير للجهود التي تبذلها الكوادر البشرية في إستمرارية مختلف مسارات عمل المؤسسة الصحية والتنموية.