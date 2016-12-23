قلقيلية : الشبيبة الطلابية تنظم محاضرة علمية في مدرسة بنات أبو علي أياد

قلقيلية/PNN-نظمت حركة الشبيبة الطلابية إقليم قلقيلية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم محاضرة علمية في مدرسة بنات أبو علي أياد الثانوية حول الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية (جامعة الاستقلال) ، واستهدفت طالبات الفرع التجاري، وقد حاضر فيها المحاضر في جامعة الاستقلال رياض شريم والمدرب سعيد تيتان وبحضور ومشاركة أبو سائد قواس مسؤول حركة الشبيبة في حركة فتح اقليم قلقيلية، وهناء الحج حسن منسقة الشبيبة في مدارس الاناث.

رياض شريم افتتح المحاضرة بعرض محوسب شامل حول ما يميز الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية عن سائر الجامعات والمؤسسات العلمية في فلسطين إضافة لتقديمه شرح مفصل لكونها الأولى من نوعها كمؤسسة تعليم عالٍ مختصة بالعلوم الأمنية، وبين بأنها تقوم بتزويد الدارسين بآخر المعارف العلمية والتجارب وتمكينهم بالمنهاج العلمي في الدراسة والبحث العلمي الأكاديمية واضح بأن طلبة الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية يتلقون تدريبات ودروسا نظرية وعملية ومساقات متنوعة في مجال حقوق الإنسان واحترام الحريات والوسائل الأمنية وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية. كما ناقش شريم مع المشاركات اسئلة واجوبة حول جامعة الاستقلال اليات الالتحاق بها.

نت جانبه شكر أبو سائد قواس المحاضرين وإدارة المدرسة الممثلة بمديرتها هناء جعيدي وطاقم المدرسة على تعاونهم الوطني المميز في سبيل تعزيز الثقافة الوطنية وتنفيذ انشطة تعكس اهتمامات الطالبات وتطلعاتهم العلمية .