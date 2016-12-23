الاحتلال يقمع المسيرات الاسبوعيةواصابة صحفيان ومواطنين خلال قمع الاحتلال لمسيرة بابا نويل ببيت لحم

بيت لحم /PNN-قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة “سنتاكلوز”، بمناسبة اعياد الميلاد المجيدة، وتأكيدا على حرية الحركة والعبادة والوصول الى الاماكن المقدسة.

وقالت مصادر محلية بأن المسيرة التي دعت اليها الفعاليات الوطنية والشعبية في محافظة بيت لحم، انطلقت من امام مستشفى “الكاريتاس” وصولا الى الحاجز العسكري (300) على المدخل الشمالي لبيت لحم، الا ان قوات الاحتلال تصدت للمشاركين بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما ادى الى اندلاع مواجهات اصيب خلالها عدد من المشاركين بحالات اختناق من بينهم صحفيين محليين واجانب، عولجوا جميعا ميدانيا.

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين السلمية أصيب بعد ظهر اليوم الجمعة عشرات المواطنين وعدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء السلام الإسرائيليين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلدة نعلين السلمية الأسبوعية ن

لمناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي غرب محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استخدمت وسائل القمع المتمثلة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت وقنابل الغاز السام، في قمع المتظاهرين السلميين، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، وصور المناضل النائب عثمان غشاش في الذكرى الثامنة لرحيله.

في السياق ذاته، قال عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة إن ما زاد عدد الذين أصيبوا بحالات اختناق قيام الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز على المنازل في الجهة الجنوبية من البلدة دون مبرر.