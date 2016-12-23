استلام جثمان الشهيد تركمان على حاجز عسكري دوتان جنوب غرب جنين

جنين/PNN- جرت عصر اليوم الجمعة، عملية استلام جثمان الشهيد محمد عبد الخالق تركمان (25 سنة) من بلدة قباطية جنوب جنين على حاجز عسكري “دوتان” الإسرائيلي القريب من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وحضر مراسم استلام الشهيد نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، وعائلة الشهيد والارتباط العسكري والمدني الفلسطيني، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.

وبدورها، أعلنت عائلة الشهيد تركمان عن أن تشييع جثمانه سيكون غدا السبت بعد صلاة الظهر من أمام مسجد النور في مدينة جنين، وأن مسيرة التشييع ستنطلق قبل ذلك من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، لينتهي الأمر بمواراته الثرى في بلدة قباطية، مسقط رأسه.

يذكر أن تركمان، استشهد في إطلاق نار إسرائيلي على حاجز “بيت إيل” شمال شرق البيرة قبل شهرين، هو ضابط في الشرطة الفلسطينية.