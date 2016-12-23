إصابة مستوطن بعملية طعن جنوب بيت لحم وفرار المنفذ

القدس/PNN-اصيب مستوطن إسرائيلي، مساء الجمعة، بعملية طعن داخل منزله بمستوطنة “أفرات” بتجمع مستوطنات “غوش عتصيون” جنوبي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب من المكان.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المستوطن في الخمسين من العمر أصيب بجراح متوسطة، وأبلغ الجيش بتسلل فلسطيني لبيته وطعنه بكتفه ورقبته.

وجرى نقل المستوطن المصاب لمستشفى “شعاريه تسيدك” بالقدس المحتلة لتلقي العلاج.

وتقوم قوات معززة من الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن مُنفذ العملية، وسط تحقيقات في كيفية تمكنه من التسلل إلى المنزل.

ودعا الجيش المستوطنين بالمستوطنة إلى التزام منازلهم حتى إشعار آخر؛ وذلك خشية من تواجد المنفذ داخل المستوطنة