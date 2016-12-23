الاحتلال يسلم جثامين خمسة شهداء من محافظة الخليل

الخليل/PNN- سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة جثامين من مدينة الخليل وبلدتي بني نعيم وبيت أمر ومخيم العروب في محافظة الخليل، مساء اليوم الجمعة.

وقال الارتباط العسكري في محافظة الخليل، إن قوات الاحتلال سلمت جثامين كل من مهند وأمير الرجبي من مدينة الخليل، وخالد اخليل من بلدة بيت أمر، وعيسى طرايرة من بلدة بني نعيم، ومصطفى براذعية من مخيم العروب.

فيما قالت مصادر محلية، إن جثامين الشهداء نقلت للمستشفى الأهلي في مدينة الخليل، حيث ستتم مواراتها الثرى يوم غد السبت.

وشهدت باحة المستشفى الأهلي احتشاد مئات المواطنين الذين توافدوا لاستقبال الجثامين، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية.