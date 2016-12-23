عشراوي: نشكر الدول الـ 4 التي قدّمت مشروع قرار إدانة الاستيطان

القدس/PNN-شكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الجمعة، الدول الأربع التي أعادت تقديم مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول بعد أن سحبته مصر، وهي: فانزويلا وماليزيا

والسينغال ونيوزلندا.

وقالت عشراوي إن هذه الدول الأربع أثبتت التزامها بمبادئها ووقوفها مع القضية الفلسطينية بغض النظر عن الضغوطات.

وشدّدت:”من يعتقد أنه يستطيع أن يحصل على رضا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طريق المتاجرة بالحقوق الفلسطينية فهو مخطئ”.

وأكدت عشراوي على مقولة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور:” الشعب الفلسطيني ليس يتيما”، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدول التي تقف معه باحترام،

ولم تنجر وراء الدول التي كان يجب أن تقف معه.

وأضافت:” ترامب ونتنياهو لم يشوهوا القانون الدولي ونظام العدالة فقط، بل إنهم يواصلون محاولاتهم لتكريس الاحتلال وسرقة الأراضي الفلسطينية والفضاء، وتدمير احتمالات السلام الممكنة”.

وتابعت عشراوي: إن سياسة نتنياهو وترامب تكرس شريعة الغاب والقمع وإجهاض الحقوق والعنصرية، بدلا من تكريس مبدأ السلام.