الرئاسة: إدانة مجلس الأمن للاستيطان صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية

رام الله/PNN/ أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، إن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقفه، هو “صفعة كبيرة للسياسة الاسرائيلية”.

وقال أبو ردينة في تصريح نشرته وكالة وفا الرسمية تعقيبا على القرار الذي تبناه مجلس الأمن بغالبية 14 صوتا وامتناع واشنطن عن التصويت: إن “قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين”.

بدوره رحب د. رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين بتصويت وتبني مجلس الامن مشروع القرار الذي قدمته اليوم دول الرباعية الانسانية، ممثلة عن الاغلبية الاخلاقية لدول العالم، الى مجلس الامن (السنغال، فنزويلا، ماليزيا، ونيوزلاندا) والذي يؤكد على انه لا شرعية قانونية للاستيطان حيث يشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كأداء أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة. ودعا مجلس الامن لتحمل مسؤولياته في حفظ الامن والسلم في دولة فلسطين.

واعتبر المالكي في بيان له تلقت ال PNN نسخة منه تبني هذا القرار انتصارا دبلوماسيا للشعب الفلسطيني، وقيادته على رأسها الرئيس محمود عباس. وعبر عن امتنانه لجهود الدبلوماسية الفلسطينية في هذه المعركة، مشيداً بجهود بعثة دولة فلسطين في الامم المتحدة في نيويورك التي عملت مع الدول الاعضاء في مجلس الامن، والدول الاخرى للحصول على اكبر دعم ممكن للقرار، وهو ما عكسه التصويت لصالح العدل والحق الفلسطيني.

واشار المالكي الى ان عدالة قضية فلسطين وصمود شعبنا وتضحياته، بالاضافة الى ثبات القيادة الفلسطينية على المبادئ، واعتمادها اسس القانون الدولي كأحدى ادوات مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، الاستعماري والاستيطاني، جعلتها قضية اجماع دولي أكبر من المصالح الضيقة.

وشكر وزير الخارجية الدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي أدان منظومة الاستيطان وطالب بوقف بناء المستوطنات، وفي نفس الوقت، أكد المالكي ان المخزون الاخلاقي والقانوني في العالم ينحاز الى الحق والعدل، والى القانون الدولي، وهذا يصب مباشرة في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته.

ووفي الختام تعهد المالكي بمواصلة العمل من اجل تنفيذ هذا القرار، بما فيها استمرار العمل مع دول المجتمع الدولي ومؤسساته، من اجل احقاق الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينين الى ديارهم التي شردوا منها، بناء على القرار 194.