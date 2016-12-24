PNN بالفيديو: الاحتلال يقمع مسيرة “سانتا كلاوس” بمحافظة بيت لحم

بيت لحم/PNN- نظمت اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان، أمس الجمعة، مسيرة بابا نويل ” سانتا كلاوس السنوية بمناسبة الاعياد الميلادية المجيدة باتجاه الحاجز العسكري الاسرائيلي المقام على مدخل بيت لحم الشمالي، في رسالة لتذكير العالم الذي يحتفل بالاعياد المجيدة بضرورة رفع الحصار عن مدينة مهد السيد المسيح، فيما قالبت قوات الاحتلال المسيرة والمشاركين فيها بالقمع الوحشي.

وتاتي هذه المسيرة استمرارا لفعاليات المقاومة الشعبية التي يتم تنفيذها في كل المناسبات الدينية والوطنية للوقوف في وجه الاحتلال الذي مارس ويمارس ابشع صور التعذيب بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، وعلى راسها حرمان الفلسطينين مسلمين ومسيحيين من حرية العبادة والوصول الى اماكنهم الدينية بسهولة.

كما تهدف المسيرة الى تذكير العالم بان بيت لحم محاصرة على مدار العام، كما انها تتعرض لجرائم الاستيطان والقتل والاتياح، مشددين على ضرورة عدم انخداع العالم بالسياسات التجميلية في المناسبات الدينية خصوصا عيد الميلاد المجيد.

وقال مازن العزة أن قمع الاحتلال الاسرائيلي لهذه المسيرة يشكل صورة يومية يعايشها الفلسطينيون كل يوم، لكنهم ياملون بان تكون عملية القمع التي تعرض اليها المشاركون في مسيرة سانتا كلاوس شاهدا جديدة على وحشيه الاحتلال وجنوده الذين يحاصرون مدينة مهد السيد المسيح ويقتلون ابناءها في يوم ميلاده.