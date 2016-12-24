ترامب يعين يهودي مسؤولا عن ملف المفاوضات الدولية بما فيها الصراع الاسرائيلي الفلسطيني

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب قرر في وقت متاخر من ليلة الجمعة تعيين جيسون غرينبلات، مسؤولا عن المفاوضات الدولية في الادارة الامريكية المقبلة بما فيها ملف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.

وقالت وسائل الاعم الاسرائيلية ان هذا التيين هو تعيين ايجابي من وجهة نظر السياسيين الاسرائيليين كون. جرينبلات،خريج مدرسة دينية يهودية، وعمل لمدة 20 عاما كمحام لشركات ترامب.

ووفقا لتقرير على شبكةات اعلامية امريكية فان غرينبلات سيشارك في المفاوضات حول الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني موضحة انه يعتقد بضرورة تقريب وجهات النظر ولا يؤمن بالمواقف الحادة والمتشددة التي تقود لفصل و وقف العلاقة مع اي من الاطراف.