منخفض جوي يبدأ مساء اليوم

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، وتسقط زخات من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل، غائماً وباردا، وتسقط زخات من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائماً وباردا، وتسقط زخات من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية.