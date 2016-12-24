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منخفض جوي يبدأ مساء اليوم

‏7 ساعات مضت محليات, مختارات PNN 273 زيارة

رام الله/PNN- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون، اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم  وبارداً، وتسقط زخات من الامطار، خاصة في ساعات المساء والليل فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، وتسقط زخات من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل، غائماً وباردا، وتسقط زخات من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط  ارتفاع الموج الى مائج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائماً وباردا، وتسقط زخات من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط  ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية.

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