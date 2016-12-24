اسعار العملات: الدولار: 3.81/ اليورو:4.98/ الدينار:5.39/ الجنيه:0.20 7 ساعات مضت أقتصاد 143 زيارة إقـــرا أيـضـا ... صور:ضبط 3 طن دخان حلل مهرب في بيت تعمر بيت لحم 19 ساعة مضت اسعار العملات: الدولار: 3.82/ اليورو:4.98/ الدينار:5.38/ الجنيه:0.20 1 يوم مضت جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.81 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.98 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.39 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2016-12-24 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest