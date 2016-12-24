كيري يعتبر قرار مجلس الأمن محقا بإدانة الاستيطان الاسرائيلي

وقال كيري في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إن بلاده لم تستخدم حق النقض (فيتو) حيال القرار الذي اتخذه مجلس الامن لأنها لا تريد أن تقف عائقا أمام قرار يؤكد بوضوح انه على الجانبين العمل من أجل الحفاظ على إمكان تحقيق السلام.

واضاف “في حين اننا لا نتفق مع كل مندرجات القرار، الا اننا نعتبر بأنه يدين العنف والتحريض والنشاط الاستيطاني ويدعو الجانبين الى اتخاذ خطوات بناءة للحفاظ على التوجه الحالي والتقدم نحو ما يؤدي الى حل الدولتين“.

ورأى “ان حل الدولتين يشكل الطريق الوحيد لضمان مستقبل اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش في سلام وأمن مع جيرانها كما انه يمنح الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني“.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد أمس الجمعة قرارا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال على أغلبية 14 صوتا مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.