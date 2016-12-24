رئيس البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي

رام الله/PNN- رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بقرار مجلس الأمن الذي أعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذا القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم وان نضاله بدأ يحصد ثماره.

ودعى الكتور السلمي مجلس الأمن الدولي لضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف.