مصطفى البرغوثي وقوف نيوزيلندا وفنزويلا والسنغال وماليزيا معنا يثبت ان فلسطين قضية الانسانية جمعاء

رام الله/PNN- أشاد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، أن موقف الدول الأربعة الأعضاء في مجلس الأمن و التي أصرت على اعادة تقديم قرار يدين الاستيطان للتصويت بعد سحبه .

وقال البرغوثي، ان هذا الموقف اكد ان فلسطين كما قال نيلسون مانديلا هي القضية الاولى للإنسانية جمعاء، و انها تحظى بدعم كل الشعوب المناضلة من اجل الحرية و المؤمنة بالعدالة وحقوق الانسان .

و أضاف ان ما جرى يؤكد ان المعزول هو اسرائيل وسياستها ومن يدعمها.