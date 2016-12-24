يعقوب شاهين يحظى بثقة لجنة التحكيم والجمهور ويتأهل إلى المراحل النهائية في “أراب أيدل”

بيرةت/PNN- تأهَّل المتسابق الفلسطيني في برنامج المواهب العربي الشهير “أراب أيدل”, يعقوب شاهين, إلى المراحل النهائية, بعد أن حظيَ على ثقة لجنة التحكيم, وتصويت الجماهير العربية من كل مكان, نظرًا للأداء الرائع الذي قدمه خلال المراحل السابقة, بدءًا من “بيت الدين”, إلى حلقات البث المباشر.

وحظيَ يعقوب على إعجاب لجنة التحكيم المكونة من عمالقة الفن في العالم العربي, دون تردد بعد أن غنَّى مزيجًا من الدبكة الفلسطينية والسريانية خلال “الميدلي ” الذي قدمه.

وأشادت لجنة التحكيم بيعقوب منذ ظهوره الأول في البرنامج, حيث وصفته أحلام بأنه “شيء مو طبيعي”, وأفاد وائل كفوري بأنه يتمتع بخامة صوت لا مثيل لها, فضلًا عن غزل نانسي عجرم له, وتأكيد الملحن العملاق حسن الشافعي على اختياره دون تردد.

هوية يعقوب الفلسطينية لم تغيب عن برنامج “محبوب العرب”, علمًا أنه يُصر على ارتداء الكوفية الفلسطينية التي تعكس عشقه لفلسطين وترابها الغالي, حاملًا قضية شعبه كرسالة وطنية يوصلها من خلاله الفن.

وكشف أنَّه يتابع آليات التصويت بنفسه, بعد انتهاء التدريبات اليومية مساءً, ويتواصل معهم عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الـ”فيسبوك”.

ووعد الجماهير بأن الحلقة المقبلة من برنامج المواهب الشهير ستحمل مفاجأة لهم, لافتًا إلى أنه سيغني بناءً على طلب “الفانز” والمعجبين, داعيًا إياهم إلى التفاعل عبر صفحاته على مواقع التواصل, وتقديم الاقتراحات للأغاني التي يعشقون سماعه منه.

يُذكر أن يعقوب شاهين نال ثقة لجنة التحكيم في المراحل الأولى والثانية والثالثة, وتخطى مراحلة البث المباشر الأولى بفضل أدائه المتميز والرائع وقدرته على التحكم بطبقات صوته وضبط المقامات في جميع الألوان التي قدمها خلال التنافس على اللقب, فضلًا عن أنه حصل على أعلى الأصوات ضمن الثمانية مشاركين الذين تأهلوا إلى النهائيات.