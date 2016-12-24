الشخصيات المستقلة تثمن تصويت مجلس الأمن ضد الاستيطان

رام الله/PNN- ثمن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة عاليا كل الدول الصديقة والعربية في خطوة مجلس الأمن بالتصويت بأغلبية ساحقة على قرار يدعو لوقف الاستيطان الإسرائيلي.

وثمن السفير بشارة شاهين عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية كل الدول الصديقة والعربية والاسلامية والدولية التي دعمت تمرير القرار.

وشكر الدكتور ماهر الحسيني عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية جهود كل الدول التي قدمت مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي وهي فنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا والسنغال.