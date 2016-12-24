المبادرة الوطنية: قرار مجلس الأمن انتصار يجب تعزيزه بالمقاطعة و العقوبات

رام الله/PNN- قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن فرار مجلس الأمن الذي صدر أمس ضد الاستيطان يمثل انتصارا يجب تعزيزه بتصعيد حركة المقاطعة و فرض العقوبات على اسرائيل.

و قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام للحركة ان القرار خلق ارضية قانونية صلبة للمطالبة بمقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها بسبب خرقها للقوانين الدولية.

و أضاف ان القرار أعاد الاعتبار لقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر عام ٢٠٠٤ ضد الاستيطان والجار وضم القدس وجعله نافذا وليس مجرد رأي استشاري.

وطالب البرغوثي جميع دول العالم بتحريم استيراد منتجات المستوطنات و تحريم التعامل معها ومع كل شركة أو مؤسسة دولية تعمل فيها.

و أضاف ان هناك فرصة سانحة اليوم للجمع بين المقاومة الشعبية و حركة المقاطعة من أجل مواصلة تغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني ويجب تعزيز قرار مجلس الأمن بسياسة حازمة تدعو لمقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها.