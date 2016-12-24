” فتح ” إقليم شرق غزة: إدانة مجلس الأمن للاستيطان الإسرائيلي انتصار لحقوق الشعب الفلسطيني

غزة/PNN- تعقيباً على إدانة مجلس الأمن الدولي للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، صرح المتحدث الرسمي باسم حركة فتح إقليم شرق غزة بما يلي :

إن تصويت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة لمشروع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، هو انتصار لحقوق شعبنا الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة، وإجماع دولي على عدم شرعية الاستيطان.

وثمنت الحركة، مواقف الدولة الصديقة التي وقفت إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، وعملت بكل مسئولية أخلاقية وإنسانية، حتى يتم تمرير هذا القرار الهام لصالح القضية الفلسطينية ، وكذلك دور الدبلوماسية الفلسطينية التي عملت بلا كلل أو ملل حتى الحصول على هذا القرار .

ورأت الحركة، أن هناك رأي عام عالمي يساند حقوق الشعب الفلسطيني، يجب استثماره في كافة المحافل الدولية، كما ترى الحركة أن هذا القرار الهام يؤسس لمرحلة قانونية ودبلوماسية جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت الحقوق الفلسطينية .