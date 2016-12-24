برشلونة/PNN- اعتمد لويس إنريكي، مدرب برشلونة، على 21 لاعبًا في النصف الأول من الموسم الجاري في 4 بطولات (الدوري، كأس الملك، دوري أبطال أوروبا، السوبر الإسباني).

ونشرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، اليوم الجمعة، تقريرًا إحصائيًا، تُبرز فيه معدل مشاركة نجوم برشلونة بالمباريات، خلال الموسم الجاري.

وتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة، حارس المرمى، الألماني مارك أندريه تير شتيجن بإجمالي (1710 دقيقة)، فيما كان جوردي ماسيب الأقل مشاركة حيث لم يعتمد عليه إنريكي في أي مباراة.

أما صامويل أومتيتي، فهو أكثر الصفقات الجديدة التي حظيت بثقة إنريكي حيث أشركه في (1146 دقيقة).

وجاء في المركز الثاني، بعد شتيجن، لويس سواريز (1630 دقيقة)، ثم نيمار (1605 دقيقة)، وبوسكيتس (1556 دقيقة)، وماسكيرانو (1549 دقيقة)، ثم سيرجي روبرتو (1530 دقيقة).

وجاء ميسي في مرتبة متأخرة بمعدل (1474 دقيقة)، ثم بيكيه (1371 دقيقة)، وراكيتيتش (1301 دقيقة)، ثم لوكاس ديني (1080 دقيقة)، وأندريه جوميز (1078 دقيقة)، وجوردي ألبا (1071)، وأردا توران (1066).

وبمعدل أقل من 1000 دقيقة، شارك كل من دينيس سواريز (972)، رافينيا (796)، إنييستا (726)، لابتعاده 6 أسابيع للإصابته، ألكاسير (683)، جيريمي ماثيو (394)، وأخيرًا الثنائي ياسبر سيليسن، وأليكس فيدال (360).