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زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في بحر غزة

‏5 ساعات مضت مختارات PNN 81 زيارة

غزة/PNN- استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين ومراكبهم في بحر غزة.

وبحسب المصادر الملحية فإن زوارق الاحتلال طاردت الصيادين في البحر، واجبرتهم على مغادرة اماكن صيدهم.

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