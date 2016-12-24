زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين ومراكبهم في بحر غزة 5 ساعات مضت مختارات PNN 81 زيارة إقـــرا أيـضـا ... بالصور والبث المباشر: PNN في موجة مفتوحة باللغة الانجليزية بالتعاون مع منظمات من مختلف انحاء العالم بمناسبة الاعياد المجيدة 3 ساعات مضت اهالي الخليل يشيعون جثامين ابنائهم الشهداء لمثواهم الاخير 4 ساعات مضت غزة/PNN- استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين ومراكبهم في بحر غزة. وبحسب المصادر الملحية فإن زوارق الاحتلال طاردت الصيادين في البحر، واجبرتهم على مغادرة اماكن صيدهم. 2016-12-24 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest