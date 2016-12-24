بالصور والبث المباشر: PNN في موجة مفتوحة باللغة الانجليزية بالتعاون مع منظمات من مختلف انحاء العالم بمناسبة الاعياد المجيدة

بيت لحم/PNN- اعلنت شبكة فلسطين الاخبارية PNN قسم الانجليزي تنفيذها موجة تلفزيونية مفتوحة، اليوم السبت ، بمناسبة الاعياد الميلادية المجيدة بعنوان “رسائل الميلاد من فلسطين لكل العالم” والتي تتضمن بث مباشر باللغة الانجليزية عبر تلفزيون الشبكة على موقعها الالكتروني وتلفزيون الشبكة عبر ريسيفر مدى التفاعلي وريسيفرات التي تستقبل البث لمحطات الانترنت في فلسطين ومختلف انحاء العالم بالاضافة الى البث عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشبكة ومواقع المؤسسات الشريكة والداعمة.

وتتضمن الموجة المفتوحة: موجة بث مفتوحة من ساحة المهد لمراسم وفعاليات استقبال المدبر الرسولي رئيس الاساقفة بيار بتيستا، ويتم حاليا بث الفعاليات على الهواء مباشرة الى جانب استضافة عدد من الشخصيات الفلسطينية لتوجه رسائل الى العالم اجمع من خلال هذا البث باللغة الانجليزية، هذا الى جانب ان الشبكة اعدت مجموعة من البرامج والتقارير والمقابلات التي تتناول الواقع والشأن الفلسطيني على اكثر من مجال .

رابط البث المباشر من شبكة فلسطين الاخبارية : PNN: http://pnn.ps/pnn-tv

قالت رئيس بلدية بيت لحم فيلاا بابون بأن رسالة العيد هي رسالة سلام وسعدنا كثيرا بقرار مجلس الامن بوقف الاستيطان وهو مهم كونه جاء بالتزامن مع عيد الميلاد لأنه يتماشى مع رسالة السلام .

وأضافت أن حضور المسلمين والمسيحين في العيد هو روح بيت لحم وقالت : “نحن نجمع ناس من جميع أنحاء العالم وهذه أرض السلام”.

وقالت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة : أن بيت لحم مدينة السلام تتمنى الخير السنه وفي الأعوام القادمة للجميع، وأكدت أن العام الحالي أفضل بكثير من جانب الحضور السياحي وأفضل بكثير من العام الماضي.

وقالت معايعة حو وجود موقع اخباري باللغة الانجليزية لتغطية فعاليات العيد المجيد ان هذا أمر مهم جدا لنشر رسالتنا في العالم، وأضافت أن الجميع سعيد بتصويت مجلس الأمن حول قرار المستوطنات.

وقال الزميل منجد جادو مدير عام شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان هذا البث ياتي في اطار التوجه الذي تنتهجه الشبكة منذ سنوات والخاص بايجاد صوت فلسطيني الى العالم من خلال عدة لغات حيث يوجد لدى الشبكة مواقع اخبارية باللغتين الفرنسية والانجليزية الى جانب العربية كما ان الشبكة تنتج على مدار العام تقارير مصورة باللغة الانجليزية للمساهمة في نقل الموقع الفلسطيني الى العالم.

واضاف جادو الى ان الموجة تتضمن العديد البرامج والتقارير والضيوف التي تتناول جوانب حياتية مختلفة من فلسطين من اجل بثها الى العالم موضحا اهمية فترة الاعياد الميلادية المجيدة التي تتوجه فيها انظار وقلوب العالم اجمع لبيت لحم حيث ولد السيد المسيح عليه السلام وبالتالي لا بد من الاستفادة من الاهتمام العالي ببيت لحم في هذه الفترة من السنة لايصال صوت شعبنا للعالم.

واشار جادو الى ان المئات من القنوات التلفزيونية العربية والدولية تقوم بتغطية الاعياد الميلادية المجيدة لكن التجربة اشارت الى ان غالبية وسائل الاعلام هذه تقوم بالتغطية اعتمادا على رسالة القنوات او الجهات والدولي التي تقف خلفها وبالتالي لا يتم تسليط الضوء بشكل حقيقي على واقع الامر ببيت لحم ورسالة اهلها وذويها وتقتصر التغطيات الدولية على ما تريده هذه القنوات او الوكالات الدولية .

واكد جادو ان شبكة فلسطين الاخبارية PNN ووفق رؤيتها الاعلامية تدرك اهمية الثورة التكنولوجية الحديثة التي تتضمن العديد من الادوات و وسائل الاتصال وعلى راسها وسائل التواصل الاجتماعي موضحا ان الشبكة قامت العام الماضي بالبث عبر الموقع الالكتروني للشبكة ولاقى البث حينه اهتماما ومتابعة كبيرة وصلت لعشرات الالاف من المشاهدين متوقعا ان يكون حجم المساهدة هذا العام اكبر بكثير كونه سيتم ربط البث مع العديد من المؤسسات الفلسطينية والدولية المتضامنة سواء عبر مواقع الفيس بوك او المواقع الالكترونية الخاصة بها .

وشكر جادو كافة الجهات التي تفهمت وتعاونت ودعمت المشروع موضحا ان البث ينفذ بتمويل ورعاية كل من مبادرة تطوير بيت لحم وبنك فلسطين وشركة مجموعة احجار القدس وفندق سانتا ماريا وشركة حمودة للالبان وشركة بيت لحم المشغلة للمنطقة الصناعية كما انه ينفذ بالتعاون وبالشراكة مع اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان و مركز لاجئ ومؤسسة الاراضي المقدسة المسيحية المسكونية وبرنامج اعرف تراثك للشباب المغترب و متحف بيت لحم ومسار ابراهيم السياحي ومؤسسة ابداع كما ان مجموعة من المؤسسات والافراد في عدة دول اعلنوا انهم سيقومون بنقل البث عبر مواقعهم المختلفة .

بدورها اشارت نور قديمات مديرة قسم الانجليزي في شبكة فلسطين الاخبارية PNN انه تم اعداد برنامج متكامل للبث على مدار يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليل بحيث تتضمن التغطية تقارير ومقابلات تتناول الشان السياسي و الاقتصادي والسياحي والمجتمعي خصوصا فيما يتعلق بالتاخي والحياة المشتركة لشعبنا الفلسطيني .

واوضحت قديمات ان البث سيتضمن استضافة شخصيات مختلفة تمثل بيت لحم وفلسطين لتخاطب العالم اجمع مشددة على ان البث سيكون متاحا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبامكان المواطنين والمؤسسات وكافة الجهات ان يشاركوها على مواقعهم المختلفة للمساهمة في رفع الصوت الفلسطيني في طل انحاء العالم.

وشددت على ان اهمية الرسائل وتوجيهها الى العالم من قلب ميلاد السيد المسيح موضحة ان شبكة فلسطين الاخبارية باللغة الانجليزية تعمل على نقل الواقع كما على لسان الفلسطينين الى جانب استضافة بعض الشخصيات الاجنبية التي تعمل على التضامن مع شعبنا الفلسطيني.