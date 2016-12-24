الخضري: “قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان” نصر سياسي يحتاج متابعة وتطبيق وإلزام لإسرائيل

غزة/PNN- أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن تبني مجلس الأمن قراراً يدين الاستيطان الإسرائيلي ويدعو لوقفه فوراً، بأغلبية 14 صوتاً من أصل 15 صوت، قرار تاريخي ونصر سياسي.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت 24-12-2016 على أن هذا القرار الهام يحتاج متابعة وتطبيق وإلزام لإسرائيل من قبل الدول المُصوتة لصالح القرار.

وأكد أن الاستيطان هو الخطر الإسرائيلي الداهم الذي يستهدف الأرض الفلسطينية وما عليها بسرعة فائقة لفرض وقائع على الأرض، وتثبيت الاحتلال أمراً واقعاً، وفرض استحالة إقامة الدولة الفلسطينية من خلال الاستيطان وعزل القدس.

وقال الخضري “الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حق لشعبنا الفلسطيني يحاول الاحتلال بكل قوة منع إقامتها”.

وشدد على ضرورة إنجاز الوحدة والُلحمة والتكاتف الفلسطيني بشكل عاجل لمواجهة كل التحديات الخطيرة التي تواجه مشروع التحرر، لأنه لا سبيل من التقدم سوى بالوحدة.