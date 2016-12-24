اهالي الخليل يشيعون جثامين ابنائهم الشهداء لمثواهم الاخير

وعقب التشيع اصيب عشرات المواطنين بالاختناق وعدد بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بلدة بيت امر ومخيم العروب.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الاهلي، وصولا إلى منازل الشهداء في المدينة وبلداتهم والمخيم، وبعد إلقاء ذويهم نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ادى المشيعون صلاة الجنازة على الجثامين، قبل أن توارى الثرى بمقابر الشهداء في مدينة الخليل وبلدتي بني نعم وبيت امر ومخيم العروب.

ورفع المشاركون في مواكب التشييع التي طافت عدة احياء في مدينة الخليل، وبلدتي بيت امر وبني نعيم، ومخيم العروب، الاعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

وشددوا على ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية واقعا بين جميع ابناء شعبنا، لتتكاتف كل الجهود في محاربة الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يفرق بين فلسطيني وآخر صغيرا كان او كبيرا، شيخأ او امرأه.

وشاركت في تشييع جثامين الشهداء الخمسة، شخصيات رسمية وأهلية من المحافظة وخارجها، وأكدوا تشبث شعبنا بحقوقه المشروعة في النضال حتى نيل حريته.

يذكر ان الشهيد مصطفى برادعية (50 عاما)، ارتقى بعد يوم واحد متأثرا بجروح اصيب بها بتاريخ 18-7-2016، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، حيث اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب شارع القدس الخليل مقابل مخيم العروب، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وهو شقيق الشهيد إبراهيم برادعية الذي اعدمته قوات الاحتلال بزعم مهاجمتهم ببلطه من قبله على مدخل المخيم بتاريخ 14-4-2016.

واستشهد خالد احمد عليان اخليل (23 عاما) من بلدة بيت أمر بتاريخ 30-10-2016م، عقب اطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه وهو داخل سيارته، بزعم دهسه عددا من جنود الاحتلال الاسرائيلي قرب بلدة بيت امر شمال الخليل.

كما ارتقى الشهيد عيسى سالم طرايرة (16 عاما) من بلدة بني نعيم بتاريخ 20-9-2016م حيث اعدمه جنود الاحتلال بحجة محاولته طعن احدهم على مفرق واد الجوز مدخل البلدة الرئيسي شرق الخليل.

وارتقى الشهيدين أمير جمال الرجبي (17عاما) ومهند جميل الرجبي (21 عاما) وكلاهما من مدينة الخليل، بجوار الحرم الابراهيمي بتاريخ 19-9-2016م، عقب اطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليهم، بزعم تنفيذهما عملية طعن.

وعقب تشييع الشهيدين برادعيه واخليل في مخيم العروب وبلدة بيت امر، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وعدد بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي كثفت من تواجدها على مدخل البلدة والمخيم شمال الخليل.

وشهدت بلدتي بني نعيم وبيت امر حدادا على ارواح الشهداء واغلقت المحلات التجارية ابوابها منذ ساعات الصباح.