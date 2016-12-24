العلماء ينصحون بالابتعاد عن شبكات التواصل الاجتماعية خلال العطلات

إن عدم الدخول إلى الفيسبوك لمدة أسبوع واحد، هو أمر كاف للحصول على حياة سعيدة وراضية، وفقا للباحثين الدنماركيين.

أفادت دراسة دنماركية حديثة، بأن الاستخدام المتواصل لشبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “فيسبوك” يمكن أن يؤثر سلبًا على المشاعر، ويدعم الشعور بالكآبة.

وقد نشرت نتائج الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كوبنهاغن في الدنمارك في مجلة(Cyberpsychology) العلمية.

ولرصد تأثير استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الحالة النفسية للأشخاص، تابع الباحثون حالة أكثر من 1000 شخص، اعتادوا على استخدام فيسبوك. وقُسّم الباحثون المشاركون إلى مجموعتين، الأولى توقفت عن استخدام “فيسبوك” لمدة أسبوع كامل، فيما لم تتوقف المجموعة الأخرى عن استخدامه.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي توقفت عن استخدام “فيسبوك”، لمدة أسبوع واحد، تعزز لديها الشعور بالرضا عن حياتها العملية والعاطفية، كما انخفضت لديها المشاعر السلبية والكآبة، على عكس المجموعة الأخرى.

وقال فريق البحث: “دراستنا تدعم ما توصلت إليه أبحاث سابقة، بأن مدمني فيسبوك تزيد لديهم المشاعر السلبية”.

يذكر أن دراسات سابقة حذّرت من أن استخدام الأجهزة اللوحية في تصفح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خلال أوقات الدراسة، يؤثر سلبًا على تفوق الطلاب، حيث تنخفض الدرجات التي يحققونها في الاختبارات.

المصدر: ميل رو